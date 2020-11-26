Саратов, , 12:54 — REGNUM В Саратове ведутся работы по монтажу новогодних украшений. Кроме традиционных конструкций на световых опорах во всех районах города установят праздничные инсталляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Новогодний Саратов Saratovmer.ru

Новогодние ели появятся в сквере Октябрьского района и на других улицах. С 26 ноября начнут украшать гирляндами улицу Рахова. Также здесь установят новогодний квартет снеговиков и карету. В Заводском районе в парке «Дружба народов» разместят волшебные сани Деда Мороза и новогодние светящиеся шары. В сквере имени М. Расковой появится праздничная фотозона.

На нескольких торговых центрах и уличных деревьях в темное время суток уже горит иллюминация, создающая атмосферу предстоящего праздника.

Ранее ИА REGNUM сообщало, каких-либо ограничений из-за коронавируса по поводу проведения новогодних праздников управление Роспотребнадзора по Саратовской области еще не подготовило.

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