Санкт-Петербург, , 11:38 — REGNUM В Санкт-Петербурге более 50 тысяч человек с коронавирусной инфекцией находятся на амбулаторном лечении в своих квартирах и домах. Об этом 1 декабря заявил вице-губернатор Олег Эргашев, курирующий городское здравоохранение.

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В связи с ростом этой цифры в последние дни чиновник поручил проводить ежедневный мониторинг наличия лекарств для лечения пациентов с COVID-19 и контролировать сроки проведения лабораторных исследований на коронавирус.

«Сегодня на амбулаторном лечении находятся около 50 тысяч петербуржцев с коронавирусом, — отметил Олег Эргашев. — Основной центр тяжести ложится на первичное звено здравоохранения. Важно организовать качественное оказание помощи на этом этапе, чтобы минимизировать ухудшение состояния пациента и его перевод на стационарное лечение».

Он также напомнил, что из федерального бюджета городу было выделено дополнительно 203 млн рублей на закупку лекарств для лечения амбулаторных пациентов. В настоящий момент средства доведены до администраций районов, а в конце прошлой недели лекарства начали выдаваться пациентам по назначению врача.

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