Воронеж, , 11:30 — REGNUM В Воронежской области за минувшие сутки подтверждено 329 новых случаев заражения коронавирусом, сутками ранее сообщалось о 325 новых случаях. Данные статистики 1 декабря опубликовал региональный оперативный штаб.

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Всего в регионе на 1 декабря подтверждено 34 764 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 32 543 пациента, в том числе 265 человек выписаны за минувшие сутки.

В статистику смертности за сутки включили 16 пациентов с COVID-19, общее число жертв коронавируса в регионе достигло 876 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ежесуточно в регионе умирают 10−15 пациентов с коронавирусом.