Ванино, Хабаровский край, , 10:58 — REGNUM В центральную районную больницу посёлка Ванино Хабаровского края в рамках «Единой субсидии» до конца года поступит современная многофункциональная кровать для реанимационного отделения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Ранее в ЦРБ установили комплект высокотехнологичного оборудования для диагностики и анестезии, флюорограф и маммограф. Всё это позволит существенно повысить качество обслуживания пациентов не только Ванино, но и близлежащих населённых пунктов.

По информации минздрава, общая стоимость финансирования на закупку оборудования для районной больницы Ванино в 2020 году составила 30,9 млн рублей, где 30,5 млн рублей федеральные средства «Единой субсидии».

Как сообщало ИА REGNUM, Псковская область получит финансирование с целью поддержки высокотехнологичных направлений медицины и модернизации социальной инфраструктуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором области Михаилом Ведерниковым в режиме видеоконференции.