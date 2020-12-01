Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки зарегистрированы пять новых летальных исходов от COVID-19. Таким образом с начала пандемии в регионе от этой болезни скончались 144 человека. Об этом 1 декабря сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Вместе с тем, уровень выявляемого заражения в регионе держится на отметках от 200 до 212 случаев в сутки с 18 ноября. Так, за прошедшие сутки было выявлено 211 инфицированных, что на один случай больше, чем было сутками ранее.

Кроме того, в Ленобласти продолжает фиксироваться большое число выздоровевших, только за прошедшие сутки в регионе было выписано по выздоровлению 298 человек.

Таким образом с начала пандемии в Ленобласти заразились коронавирусом 17 159 человек, из них 11 973 выздоровели, 144 человека умерли.

В свою очередь в региональном оперативном штабе сообщили, что в Ленобласти развернуто 2457 коек для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Из них свободны 586 коек (23,85%), в том числе 231 реанимационные.

Кроме того, региональные власти закупили еще 14 новых «санитарок» — автомобили будут использоваться врачами для посещение пациентов на дому. Как уточнили в оперштабе, до конца года приобретут еще четыре таких машины, а в 2021 году — 180.

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