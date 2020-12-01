Ванкувер, Канада, , 10:52 — REGNUM Игроки Star Wars: The Old Republic почтили память погибшего актёра Дэвида Проуза. Об этом 1 декабря сообщает портал Shazoo.

Персонажи игроков собрались на планете Дромунд-Каас, где находится столица Империи. Они устроили минуту молчания в честь Проуза, после чего начали аплодировать и запускать фейерверки.

Напомним, Дэвид Проуз исполнил роль Дарта Вейдера в оригинальной трилогии фильмов «Звёздные войны». Актёр скончался в возрасте 85 лет.

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