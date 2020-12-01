Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM В Санкт-Петербурге за истекшие сутки выявили 3697 новых носителей коронавирусной инфекции, сообщили 1 декабря в федеральном оперштабе. Это на шесть случаев больше, чем сутками ранее, когда впервые за несколько месяцев было отмечено снижение числа новых случаев инфекции.

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Пиковым значением для города является цифра в 3701 случай за сутки, которая была зафиксирована 29 ноября по итогам предыдущего дня.

Выписаны в связи с выздоровлением в Петербурге за прошедшие сутки 1890 человек, ранее заболевших ковидом. Это на 60 человек больше, чем сутками ранее, но меньше пикового показателя выписки — 1991 человек по итогам 27 ноября.

Таким образом, с учетом новых данных, в Петербурге выявлено 129 604 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за время пандемии. Выздоровел за всё время 73 191 человек. Скончались от COVID-19 в Петербурге 5517 человек.

Добавим, что за последние сутки в России подтверждено 26 402 случая заражения, в том числе 5694 (21,6%) — без клинических проявлений. Нарастающим итогом зарегистрировано 2 млн 322 тыс. 056 случаев (+1,2%) во всех 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 763 человека, всего выписано 1 млн 803 тыс. 467 человек. За последние сутки подтверждено 569 летальных случаев, за весь период по России от ковида умерли 40 464 человека.

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