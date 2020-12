Санта-Моника, США, , 10:13 — REGNUM В сети появился забавный видеоролик, на котором персонажи Crash Bandicoot 4: It's About Time играют в Uncharted 4. Его опубликовали 30 ноября на YouTube-канале Coco The Blonde Ponytailed Bandicoot.

Аналогичная сцена была и в самой Uncharted 4. Тогда Нейтан и Елена пытались побить рекорды друг друга в оригинальной игре Crash Bandicoot.

Напомним, релиз игры Crash Bandicoot 4: It's About Time состоялся 2 октября 2020 года. Проект получил множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

