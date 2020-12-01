Кызыл, , 08:26 — REGNUM В Туве за десять месяцев с начала года выявлено 30 новых ВИЧ-инфицированных. Таким образом, всего в регионе зарегистрировано 274 случая заражения. Такие данные привёл глава республики Шолбан Кара-оол, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

«Среди зараженных есть два ребенка в возрасте до 14 лет. За весь период регистрации в республике умерло 37 больных, а за 10 месяцев нынешнего года у нас умерло 9 больных. Почти две трети ВИЧ-инфицированных — 166 из 274 — это городские жители», — добавил глава.

При этом общая заболеваемость в республике в 7,3 раза ниже средних показателей по Сибирскому федеральному округу, и в 8,9 раза ниже среднероссийских. Тем не менее, глава обратил внимание, что смертность от этой болезни высокая. Он призвал в связи с этим «лишний раз проверить, как у нас сегодня происходит борьба с ВИЧ-инфекцией».

Читайте также: В Архангельской области на фоне пандемии сократилась заболеваемость ВИЧ