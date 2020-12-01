Пномпень, , 06:41 — REGNUM В Камбодже за прошедшие сутки выявили три случая заражения коронавирусом нового типа среди местных жителей, сообщает пресс-служба камбоджийского минздрава.

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За 30 ноября в Камбодже провели 2621 тест на выявление COVID-19, из них три показали положительный результат. Среди новых пациентов — 64-летняя женщина, а также 25-летняя мать со своим семилетним ребенком. В настоящее время они получают лечение в больнице Кхмеро-советской дружбы.

По ее данным, всего в стране подтверждено 17 случаев распространения инфекции внутри страны. Первый случай заражения коронавирусом нового типа в Камбодже среди местных жителей был зафиксирован 28 ноября. До этого все инфицированные прибывали на территорию страны из-за границы.

Таким образом, общее количество выявленных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Камбодже достигло 326. Уже вылечились 304 пациента. Умерших от осложнений COVID-19 в стране не было.

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