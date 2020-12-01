Магадан, Магаданская область, , 06:16 — REGNUM Вслед за полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым в Магаданской области 1 декабря с рабочей поездкой находится министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, а также представители различных федеральных ведомств и структур.

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В программе главы министерства рабочая встреча с губернатором Колымы Сергеем Носовым, посещение нескольких социально-экономических объектов, встречи с гендиректором «Полюса» Павлом Грачёвым и генеральным директором «РусГидро» Виктором Хмариным, пишет «Магаданская правда».

Кроме того, запланирован запуск линии электропередачи 220кВ «Усть-Омчуг — Омчак Новая» с распределительным пунктом, в котором в режиме ВКС примет участие Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября Колыму с рабочим визитом посетил Юрий Трутнев. В 2019 году в рамках «Единой субсидии» Колыме выделено 2 млрд рублей из федерального бюджета на строительство и реконструкцию социальных объектов.