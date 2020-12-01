Харбин, Китай, , 04:15 — REGNUM Прокладка путей железной дороги между городами Муданьцзян и Цзямусы в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая была завершена, сообщает 30 ноября агентство Синьхуа.

Скорость перемещение по железной дороге протяженностью 370 км может достигать 250 км/ч. Вдоль дороги было построено более 30 тоннелей и 100 мостов в экстремально холодных районах, сообщили в компании China Railway Harbin Group Co., Ltd.

Строительство скоростной железной дороги Муданьцзян — Цзямусы является одним из ключевых проектов среднесрочного и долгосрочного развития железнодорожной инфраструктуры Китая, который был представлен в 2016 году. Дорога проходит по районам, где часто бывают снежные бури и низкие температуры ниже минус 30 градусов Цельсия.

Строители преодолели эти трудности и завершили работу по прокладке путей на 23 дня раньше срока. По данным национального железнодорожного оператора, к концу июля общая протяженность железнодорожной сети Китая составляла 141,4 тыс. км, из которых 36 тыс. км приходилось на высокоскоростные железные дороги.