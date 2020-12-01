Москва, , 04:03 — REGNUM Технический доступ к единому телефонному номеру 122 по вопросам, связанным с COVID-19, получили все регионы России, сообщил 30 ноября журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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«В настоящий момент происходит настройка маршрутизации вызовов на 122», — объяснил он.

По словам вице-премьера, в тестовом режиме номер запущен 28 регионах России, а приоритетом работы на первом этапе станет максимальная вовлечённость «глав субъектов для обеспечения эффективной работы колл-центров».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что телефонная служба 122 создана в России по поручению президента Владимира Путина. Единый телефонный номер предназначен для удобства дозвона российских граждан до медиков.

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