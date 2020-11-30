Вашингтон, , 22:32 — REGNUM Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США следует в срочном порядке рассмотреть заявку Moderna на одобрение её вакцины от коронавируса, написал 30 ноября американский президент Дональд Трамп в Twitter.

ИА REGNUM) должно действовать быстро!» Трамп «Moderna сейчас подает заявку на экстренное одобрение применения вакцины. FDA (вышеуказанное управление — прим.) должно действовать быстро!»

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар ранее заявил, что Moderna 30 ноября подала заявку на одобрение вакцины от коронавируса.

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