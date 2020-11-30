Вашингтон, , 22:13 — REGNUM Вакцины от коронавируса, разработанные компаниями Pfizer и Moderna, могут оказаться доступными для жителей США уже в этом году, передаёт 30 ноября CBS.

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По словам американского министра здравоохранения и социальных служб Алекса Азара, вакцины этих компаний станут доступны в США до 25 декабря 2020 г.

Он отметил, что Pfizer запросила разрешение на применение разработанной вакцины ещё неделю тому назад. Moderna намерена подать заявку сегодня, 30 ноября.

Вопрос, будет ли одобрено применение разработанной Pfizer вакцины, решится на заседании минздрава 10 декабря.

Азар «Так что мы можем наблюдать, как обе вакцины выйдут и попадут в руки людям до Рождества».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Moderna заявила, что эффективность её вакцины от COVID-19 составляет 94,1%.

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