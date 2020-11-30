Москва, , 19:59 — REGNUM В Москве с начала осени зафиксировано более 174 тысяч случаев нарушения мер по противодействию распространению коронавируса гражданами в общественных местах. Об этом сообщил 30 ноября начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Водитель автобуса в маске Наталья Стрельцова

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

«В ходе проверок с начала осени было зафиксировано свыше 174 тысяч нарушений перчаточно-масочного режима гражданами», — приводит его слова РИА Новости.

Данчиков подчеркнул, что использование средств индивидуальной защиты является одним из ключевых требований в рамках предпринимаемых санитарно-эпидемических мер, с целью контроля за его соблюдением проверки в местах массового скопления людей проводятся в постоянном режиме.

Как передавало ИА REGNUM, согласно последним данным оперативного штаба, в Москве выявлено уже более 605 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 6511 случаев — за последние сутки. Скончались по меньшей мере 8902 пациента с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц более 452 тысяч человек.