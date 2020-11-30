Берн, , 19:45 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на минувшей неделе зафиксировала первое снижение количества новых случаев COVID-19 в Европе с начала второй волны пандемии. Об этом сообщил на брифинге 30 ноября генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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«На прошлой неделе зафиксировано первое с начала сентября снижение количества новых случаев в мире, что произошло за счёт снижения показателя в Европе», — сказал он.

По словам главы ВОЗ, добиться этого удалось благодаря «тяжёлым, но эффективным мерам», которые были приняты в европейских странах.

«Это хорошая новость, но мы должны интерпретировать её с большой осторожностью», — добавил Гебрейесус, подчеркнув, что количество новых случаев заболевания и смертность от COVID-19 всё ещё продолжают расти в других регионах мира.

Согласно последним данным ВОЗ, во всём мире выявлено уже более 62,3 миллиона инфицированных коронавирусом, скончались свыше 1,4 миллиона заболевших.

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