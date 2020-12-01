Москва, , 08:55 — REGNUM Заявление генерального директора государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова о том, что пандемия коронавирусной инфекции закончится в 2021 году, вызвало шквал комментариев со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили свою точку зрения 30 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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"Толка нет во всех принятых мерах. Люди заражаются, все зависит от иммунитета конкретного человека. И все. Обидно, что людям с другими заболеваниями не оказывается лечение должным образом!», — пишет пользователь Diva.

По видению ряда пользователей, прогноз Максютова может оказаться правдой, ведь у населения России, за время пандемии, вырабатывается коллективный иммунитет. Граждане уверены, что после массовой вакцинации России удастся победить пандемию и вернуться к нормальной жизни.

«Пандемия это эпидемия, охватывающая население значительной части страны или ряда стран. Именно о завершении эпидемии говорит глава «Вектора». Коллективный иммунитет установится после того, как будет вакцинирована хотя бы половина населения. Как показала практика, управление распространением заболевания является крайне сложной задачей для врачей и правительства, но влиять на стремительность заражения, можно тем не менее. Совместными усилиями, где крайне важна сознательность людей! Вирус никуда не уйдёт, и специалисты отмечают его сезонную активность. Но при наличии лекарств и вакцин он уже будет не так страшен», — считает Всеволод Б.

Тем не менее, некоторые комментаторы предостерегли сограждан от бездумного использования вакцины. Люди считают, что прошло ещё слишком мало времени, и долгосрочные последствия от приёма препарата пока до конца не изучены.

«А как вакцина может поступить в гражданский оборот в декабре (то есть вот-вот), если ещё не завершены её испытания? И уж тем более нет совершенно никаких представлений о долгоиграющих последствиях и побочных эффектах этой вакцины. Эта агрессивная агитация направлена на то, чтобы склонить население к массовой вакцинации», — поделилась мнением Елена С.

Часть людей пришла к выводу, что пандемия может исчезнуть сама собой по той причине, что население России попросту переболеет коронавирусом в достаточном количестве, чтобы создать естественный барьер для повторного возникновения эпидемии.