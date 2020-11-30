Санкт-Петербург, , 17:11 — REGNUM Партии «За правду» Захара Прилепина вряд ли удастся договориться с либеральной оппозицией в Петербурге или других регионах страны на грядущих выборах в Госдуму или местные парламенты. По словам Прилепина, с этим политическим спектром у него возникают «непреодолимые сложности», передает 30 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

В зависимости от ситуативных целей партия «За правду» может сработаться и с «Родиной», и с КПРФ, и с другими организациями, но не с либералами.

«Здесь у меня вызывают некоторую иронию сильные позиции этого либерального политического истеблишмента в Петербурге. До революции Петербург — это, безусловно, оплот традиционализма, консервативных ценностей. А революции здесь тоже произошли другого толка, точно не либерального. И в этом смысле на 10−20%, которые здесь собирают либералы — всякие Вишневские и прочие, — я, конечно, пожимаю плечами, потому что, братья дорогие, ленинградцы-петербуржцы, что же у вас здесь происходит? Зачем?» — высказался Прилепин.

Читайте ранее в этом сюжете: «За правду» Прилепина объединилась с ПВО Старикова на выборах

По словам секретаря Центрального комитета партии Николая Новичкова, у сторонников «За правду», действительно, «вызывают шок» высокие результаты организаций вроде «Яблока» или «Партии роста» на выборах в Петербурге, так что они собираются исправить это недоразумение.

«Здесь каждый камень напоминает о величии Российской Империи, потом — о величии СССР. И вот тут какие-то эти люди набирают больше, чем партии патриотического толка. Для нас это совершенно непонятно. И наша миссия — напомнить петербуржцам-ленинградцам о великом прошлом, о великом настоящем города. То есть какие либералы, окститесь!» — обратился Новичков к жителям.

Присутствие людей, «прикрывающихся либеральным флагом», в парламенте Петербурга он назвал вызовом для своей партии. «Не должно их там быть, в городе трех революций», — заключил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Прилепин оценил слухи о «вагонах денег от Кремля» для его партии