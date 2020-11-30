Санкт-Петербург, , 17:34 — REGNUM В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения вблизи Петербурга захоронения мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

Массовое захоронение было обнаружено на одном из земельных участков в деревне Новая Буря Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района Ленобласти. Поисковики нашли скелетированные останки не менее четырех человек, один из которых был ребенком.

Было возбуждено уголовное дело, а затем проведена судебно-медицинская экспертиза. Она и помогла установить, что останки принадлежат гражданам, погибшим во времена войны.

«Из архивных источников следствием получена информация о том, что в указанном месте проходил массовый расстрел мирных граждан, он относится к периоду наступления группы немецкой армии «Север» на Ленинград в 1941 году», — отметили в ведомстве.

Работа следственного управления СК России по Ленинградской области, направленная на увековечивание памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, будет продолжена.

Напомним, за годы войны на территории региона (в его современных границах) погибли более 140 тысяч мирных жителей. Историки и архивные работники подготовили сборник «Без срока давности», посвященный преступлениям нацистов против гражданского населения на оккупированной территории в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны.

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