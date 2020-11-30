Нижний Новгород, , 16:28 — REGNUM В 2020 году российский Дед Мороз не сможет приехать в Нижний Новгород на новогодние праздники из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает НИА «Нижний Новгород».

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Тем не менее, как отмечают в пресс-службе Деда Мороза, он обязательно поздравит нижегородцев с Новым годом через интернет.

«Традиционное новогоднее путешествие Деда Мороза в этом году будет менее масштабным. Волшебник мечтает, чтоб в каждом городе, в каждом регионе дети и взрослые болели меньше, берегли себя, заботились о старших», — подчеркивают в резиденции сказочного персонажа.

Также стало известно о том, что пятое, юбилейное путешествие Деда Мороза будет проходить в этом году через Удмуртию, Тольятти, Самару и Владикавказ.

Напомним, что за предыдущие годы российский Дед Мороз проехал 51 тысячу километров. При этом он посетил около 330 детских социальных учреждений и 300 многодетных и малообеспеченных семей, вручив им в общей сложности около 500 тонн подарков.