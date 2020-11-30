Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM Подписчики рэпера Басты (Василий Вакуленко) и другие пользователи сети Instagram высказали свое возмущение на его странице после двух концертов в Петербурге 27 и 28 ноября в разгар пандемии коронавируса.

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«Питер! Спасибо всем, кто был сегодня на концерте, за эту долгожданную встречу! Спасибо за понимание и соблюдение правил безопасности. Встречаемся в Ледовом в субботу!» — написал Вакуленко. Однако фотографии толп поклонников, размещенные самим исполнителем, не убедили пользователей сети в том, что правила эпидемической безопасности действительно соблюдались.

Они удивлялись, «а как же социальная дистанция», интересовались, «зачем в Питере проводить концерт во время пандемии», предполагали, что Баста освящал поклонников со сцены «святой водой — круче прививок».

Спасение верой от коронавируса стало вообще популярной версией среди подписчиков. «У нас Ледовый окрестили по ходу, и ковид туда не проберётся. Ибо другого объяснения у меня нет. А вообще бесит: общепит либо до 23:00, либо вообще закрыт, зато [Василий Михайлович] Ледовый собирает», — заметил один из пользователей.

Среди отреагировавших подписчиков оказались жители не только Петербурга, но и Ростова, Иркутска и Краснодара, которые иронично удивлялись, что у них в городах бушует эпидемия, а в Северной столице, видимо, ее чудесным образом победили.

«Даёшь концерты по всей стране! Ковид в массы. Все смерти после питерских концертов на твоей совести», — написали исполнителю.

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова со своего подтвержденного аккаунта позитивно отозвалась о концерте Басты у него в Instagram («Было очень мощно!!»), в связи с чем тоже получила свою долю раздражения со стороны пользователей. У нее, в частности, поинтересовались, взяла ли бы она своих родителей на такое мероприятие. «Показали свое истинное лицо», — заявила ей ki. ra2527. Другой пользователь с ником demis_iordanov назвал ситуацию «пиром во время чумы».

«Мощно будет через дня три, мощные показатели заболевших и умерших!» — заметил пользователей с ником tusha_ko. «Очень мощно будет, когда мамы и папы всех этих деток заполнят реанимации. Живите долго, Катя», — написали ей со страницы аккаунта cherkasskiyspb.

Пользователь gendeleff предсказал пневмонию с поражением более 50% легких всем гостям Ледового дворца.

«Тошнит от певичек, которые уже зажрались от денег и гребут, не думая мозгами, ковид или нет», — высказался пользователь katshglaz, указав, что последствия будут «на совести Басты».

«Тогда уж пусть все открывают, раз Васе можно», — заключила пользовательница с ником ingano26.

Подписчики указывают, что у них «в Питере почти нет знакомых, кто не болен», и предполагают, что «знаменитостям законы не писаны», так как «бабло важнее жизни людей». Это, на их взгляд, «позорище» и «коллективная безответственность», а Василий Вакуленко благодаря этой ситуации «войдет в историю».

«Великолепно! Это первый концерт в мире такого масштаба в период пандемии?! Василий, как путь проложили к Роспотребнадзору?!» — поинтересовалась svetlana.gulyaeva.

В ответ kristina_alexeeva_ предположила, что «Роспотребнадзор тоже там отдыхал» по VIP-приглашению.

Заметим, по последним данным, в городе осталось лишь 7,5% свободных коек для пациентов с COVID-19. Количество госпитализаций в стационары с пневмониями и коронавирусом за неделю увеличилось на 9,2%, всего за семь дней туда поместили 5486 человек.

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