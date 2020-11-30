Пенза, , 14:37 — REGNUM В медицинских организациях Пензенской области для повышения доступности диагностики и лечения COVID-19 организованы амбулаторные центры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облминздрава.

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Такие центры открыли на базе 11 медицинских учреждений, где функционируют КТ-площадки для дифференциальной диагностики пневмоний. Пройти комплексное обследование возможно в поликлиниках №2 и №14 ГБУЗ «Городская поликлиника», в клинической больнице ОАО «РЖД-Пенза», областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко, областной туберкулезной больнице, в госпитале для ветеранов войн, в клинической больнице №4, Кузнецкой, Каменской, Нижнеломовской и Сердобской межрайонных больницах.

После обследования пациентов проконсультируют врачи и определят дальнейшее их лечение.

ИА REGNUM напоминает, в конце октября Кузнецкая межрайонная больница осталась без единственного томографа. В город поступят сразу два томографа, один из которых направят в медучреждение из областного онкодиспансера, а второй — в детскую больницу.

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