Джакарта, , 12:55 — REGNUM Почти девять месяцев Индонезия находится под властью коронавируса, но нет никаких признаков того, что распространение коронавируса в стране снизилось, сообщает Kompas.

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По состоянию на 30 ноября 2020 года, в Индонезии выявлено 538 883 носителя коронавируса. За сутки в стране подтвердили 4617 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Кроме того, за сутки от коронавируса скончались 130 человек. Всего эпидемия унесла жизни 16 945 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии региональное правительство Джокьякарты продлило статус чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса до 31 декабря 2020 года.

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