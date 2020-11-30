Курск, , 11:45 — REGNUM В Курской области 30 ноября зарегистрировано 156 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 15 тыс. 280 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 12 тыс. 822 пациента, в том числе 124 — за последние сутки. Скончались 198 человек. Новых летальных случаев не подтверждено за последние сутки.

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