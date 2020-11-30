Москва, , 11:23 — REGNUM Недостатком российской вакцины от коронавируса «Спутник V» является технологическая сложность её производства. Об этом 30 ноября рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, «Спутник V» является эффективным и безопасным препаратом. Однако для решения этих задач приходится прибегать к сложному технологическому процессу производства, что усложняет массовый выпуск вакцины в короткие сроки.

«Двухкомпонентное производство влияет на возможности производства. Технологически более сложная. но с другой стороны она более безопасная», — сказал Тарасов.

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