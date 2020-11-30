Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 210 новых носителей коронавирусной инфекции, что на два случая меньше, чем было выявлено сутками ранее. Об этом 30 ноября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Уровень заражения в регионе держится на отметках от 200 до 212 случаев в сутки с 18 ноября.

Помимо новых случаев в Ленобласти продолжает фиксироваться большое число выздоровевших, только за прошедшие сутки в регионе выписались по выздоровлению 196 человек.

Таким образом с начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 16 948 человек, из них 11 675 выздоровели, 139 умерли.

В свою очередь региональный оперативный штаб сообщает, что, по данным на 28 ноября, в Ленобласти наибольшее число зараженных было выявлено в крупных населенных пунктах: Всеволожске (18), Выборге (16), Кингисеппе (12), Сланцах (11), Киришах (10).

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