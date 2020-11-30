Пенза, , 10:02 — REGNUM В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончалась 73-летняя женщина. Таким образом, по состоянию на 30 ноября всего погибли 240 человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Пожилая пациентка имела злокачественное образование молочной железы с метастазом в головной мозг. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, Пензенский областной драматический театр имени А. В. Луначарского в новом сезоне не отказался от проведения традиционных новогодних преставлений. Спектакли в декабре организуют без привычного хоровода у елки, Снегурочка и Дед Мороз поздравят ребят со сцены большого зала и там же проведут несколько игр, поучаствовать в которых можно сидя в креслах. Зрительный зал будет заполнен наполовину.

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