Пномпень, , 09:53 — REGNUM Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией на территории Камбоджи выявили медики. Об этом 30 ноября рассказал премьер-министр правительства страны Хун Сен, его слова приводит агентство Синьхуа.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

"Первые случаи инфицирования коронавирусом на территории Камбоджи были обнаружены в столице страны, Пномпене, и в северо-западной провинции Сиемреап», — сказал камбоджийский премьер-министр.

Также он добавил, что в данных регионах было проведено за последние сутки 2248 тестов на SARS-CoV-2, в результате чего «количество выявленных зараженных достигло 14».

Кроме этого, Хун Сен отметил, что все заразившиеся пройдут 14-дневный карантин дома или в карантинных центрах, и дал полномочия местным властям для принятия немедленных мер по борьбе с распространением коронавируса в стране.

«Это будет катастрофой для Камбоджи, если мы не сдержим коронавирус своевременно», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Камбодже за все время пандемии было выявлено 323 подтвержденных случая заражения коронавирусом.