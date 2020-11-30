Саратов, , 09:00 — REGNUM В Саратовской области с начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена по информации на 30 ноября у 27 166 человек, за сутки SARS-CoV-2 подтвердили еще у 248 жителей региона. Минувшим днем заболели 250 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 23 088 человек, за сутки — 183 пациента. Всего скончались 233 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Контактным путем за сутки заразились 240 человек, восемь — с неустановленным источником заражения. Самое большое количество заболевших в возрасте старше 60 лет — 70 человек, от 50 до 59 лет — 64 заболевших, девять — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у трех человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 779,1 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,8 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в регионах России вводится единый телефонный номер, позвонив по которому жители страны смогут вызвать на дом врача или скорую помощь в случае, если они заразились коронавирусной инфекцией.

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