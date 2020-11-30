Махачкала, , 08:33 — REGNUM Владелец расположенной в Дагестане автозаправочной станции, нелегально заработавший более 90 млн рублей, предстанет перед судом. Он обвиняется в незаконном предпринимательстве, сообщили ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе прокуратуры республики.

По версии следствия, в 2013—2019 годах предприниматель на принадлежащей ему АЗС без специальной лицензии реализовал более 5,5 млн литров сжиженного углеводородного газа. Незаконная деятельность принесла ему доход в размере порядка 92,7 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Тарумовский районный суд Дагестана.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичное уголовное дело было возбуждено против владельца АЗС в дагестанском городе Хасавюрте. По данным обвинения, предприниматель без лицензии торговал газомоторным топливом и получил прибыль в размере более 103 млн рублей.