Хасавюрт, Дагестан, , 15:16 — REGNUM Нелегальную автозаправочную станцию с многомиллионной прибылью выявили правоохранители в Дагестане. В отношении владельца АЗС — жителя города Хасавюрта — возбуждено уголовное дело по статье о незаконном предпринимательстве, пишет 16 октября «Интерфакс-Юг».

Установлено, что подозреваемый установил компрессорную станцию для торговли газомоторным топливом, не имея при этом лицензии на эксплуатацию взрыво-пожароопасного объекта.

За пять с половиной месяцев — с середины марта по конец июля 2019 года — он получил прибыль в размере более 103,1 млн рублей. Сообщается, что в настоящее время заправка уже закрыта.

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