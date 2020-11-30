Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демпартии Джозеф Байден получил два небольших перелома стопы в результате падения, сообщает 30 ноября ABC News.

По словам врача политика Кевина О’Коннора, вервоначально рентгеновские снимки не показали никаких явных переломов у Байдена, однако медперсонал заказал более детальную компьютерную томографию.

«Дальнейшее обследование выявило небольшие переломы двух костей в средней части стопы», — сказал О’Коннор.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что Байден получил травму во время игры с собакой. Изначально говорили о том, что политик получил растяжение правой ноги. Также сообщалось, что Байдену будет проведено дополнительное обследование с помощью компьютерной томографии, чтобы получить более детальные снимки.

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