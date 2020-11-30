Афины , , 08:26 — REGNUM Оцепление вокруг храма Андрея Первозваного организовала полиция, чтобы избежать скопления людей в греческом городе Патры. Об этом 29 ноября сообщил греческий телеканал ERT.

Анрей Первозваный является святым покровителем города Патры, и его праздник отмечается 30 ноября. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой местные власти и митрополит Хрисостомос призвали горожан отмечать праздник дома. На время, когда граждане, по традиции, пойдут в храм, чтобы возжечь свечу, будут приняты усиленные меры безопасности.

Собор огорожен лентой, сотрудники полиции рассказывают гражданам о необходимости соблюдения ограничительных мер, связанных с праздником.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Греции на период с 7 декабря по 7 января введён пропускной режим.