Новосибирск, , 08:03 — REGNUM В Новосибирской области продлят режим повышенной готовности, введённый из-за коронавируса, — до 31 марта 2021 года. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания сегодня, 30 ноября.

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«Первое: предложено продлить режим повышенной готовности до ожидаемого окончания эпидсезона — до 31 марта 2021 года как минимум. Второе: мы не намерены отказываться от проведения новогодних праздников как для взрослых (корпоративов), так и детских новогодних мероприятий. Но они пройдут с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора», — цитируют «Все новости Новосибирской области» главу региона.

Он уточнил, что всем учреждениям культуры рекомендуют отказаться от проведения игровых и анимационных мероприятий в холлах, залах, а также проводить новогодние утренники с соблюдением всех ограничений.