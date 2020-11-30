Якутск, , 08:07 — REGNUM Власти Якутии продлили действующие ограничительные меры в связи с напряжённой санитарно-эпидемиологической ситуацией по коронавирусу и ввели дополнительные, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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За минувшие сутки выявлено 215 новых случаев заражения, из них в Якутске — 111. Четыре пациента умерли.

Указом главы Якутии Айсена Николаева по 15 января 2021 года сохранены ограничения. Для работодателей сохраняются правила: удалённый режим работы для не менее 50% работников, обязательное отстранение от работы лиц с признаками ОРВИ и тех, кто сообщил о том, что заболел коронавирусной инфекцией.

Для учреждений торговли, общественного питания введено новое ограничение с 15 декабря по 15 января. Работа ресторанов, баров и кафе должна осуществляться с 08:00 до 23:00 часов.

Айсен Николаев рекомендовал предприятиям торговли продлить время работы для того, чтобы в предновогодние праздники не допустить большого скопления покупателей и самостоятельно регулировать вопросы по концентрации посетителей. Проведение школьных и детских утренников возможно в группах с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил без родителей и аниматоров.

Также нельзя проводить крупные торжественные мероприятия в реальном режиме времени. Все праздничные мероприятия должны пройти онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области ограничения продлили до 13 декабря.