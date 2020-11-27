Красногорск, , 19:13 — REGNUM В Московской области продлено действие ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Ограничения продлеваются до 13 декабря. В их числе изоляция для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, ограничения на посещение очных занятий в вузах и профессиональных образовательных организациях. В этот период будет заблокирована возможность оформления льготных билетов и использования социальных карт некоторыми категориями граждан.

Продолжится запрет на проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан, кроме спортивных состязаний и тренировок без зрителей. Не будут доступны для посетителей и музеи — только уличные прогулки по их территориям.