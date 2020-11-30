Улан-Удэ, , 07:24 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки специалисты выявили 265 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период эпидемии достигло 19 165, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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"Из 263 новых случаев COVID-19: 205 чел. — обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профцелью. Круг контактных лиц составляет 4815 человек», — отметили в штабе.

К настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением более 14 тыс. человек. В стационарах остаются около 2,2 тыс. пациентов, в том числе 38 детей. 99 тяжёлых больных находятся в реанимации, 54 подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда составляет 75%.

Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом за время пандемии достигло 431. За последние сутки от COVID-19 скончались ещё 8 человек «c тяжёлой сопутствующей патологией».

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