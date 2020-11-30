Бразилиа, , 05:52 — REGNUM В Бразилии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 6,3 млн, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

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В частности, за 29 ноября в этой латиноамериканской стране выявили 24 468 инфицированных SARS-CoV-2. Таким образом, всего с начала пандемии в Бразилии выявили 6 314 740 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за минувшие сутки в стране скончались 272 пациента с COVID-19.

Общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Бразилии составляет 172 833. Страна находится на втором месте во всем мире по числу умерших от COVID-19, уступая лишь Соединенным Штатам.