Пекин, , 04:58 — REGNUM Из госпиталей Китая за прошедшие сутки был выписан 21 человек, переболевший COVID-19, сообщает 30 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 277 человек с диагнозом COVID-19 продолжают получать медицинскую помощь в больницах Китая, включая семерых в тяжелом состоянии.

Всего на материковой части Китая выявлено 86 530 подтвержденных случаев COVID-19 за все время эпидемии, из которых 81 619 человек было выписано из больниц по выздоровлении. Скончалось от инфекции 4634 человека.