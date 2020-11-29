Элиста, , 22:18 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие двое суток выявили 184 носителя коронавирусной инфекции. За этот же период выписаны с выздоровлением 469 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.

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В настоящее время на лечении в стационарах находятся порядка 500 человек с COVID-19. Режим самоизоляции по месту жительства соблюдают около 4,3 тыс. жителей республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 11 тыс. 658 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 9 тыс. 560 человек. Жертвами COVID-19 стали 140 пациентов.

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