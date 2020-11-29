Липецк, , 16:32 — REGNUM В Липецкой области 29 ноября подтверждено 128 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 11 тыс. 112 положительных тестов.

За весь период наблюдения 8977 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 130 — за последние сутки. 110 человек скончались. Три новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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