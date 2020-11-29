Москва, , 10:37 — REGNUM Решение премьер-министра РФ Михаила Мишустина подписать постановление, упрощающее процедуру оформления инвалидности, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 28 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Кресло-каталка в поликлинике Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

"У папы (67 лет, пенсионер) этой весной обнаружили рак. Летом начали делать химию, я стала заниматься инвалидностью для него. Это нужно столько сил и терпения. Я носилась от врача к врачу. Одни документы 2 недели на столе у врача пролежали, пока я не стала ежедневно к ним ходить и трясти их, чтобы они просто заполнили. Папа перестал ходить, ослаб, вы не представляете, как мне вымотали нервы в нашей (живём в Москве в ЦАО, не на отшибе) районной онкологич. больнице. Сложилось ощущение, что они специально тянут, издеваются над людьми, чтоб человек плюнул и бросил это дело», — пишет пользователь No N.

Многие комментаторы выразили поддержку решению правительства России упростить оформление инвалидности. Граждане уверены, что теперь люди с ограничениями смогут оградить себя от унизительных процедур исследования.

«Ну что же, подобная мера, очевидно, необходима в современных реалиях. Немаловажный факт и то, что сейчас (до 1 марта 2021) уже действует временный порядок оформления инвалидности, который предполагает автоматическое продление инвалидности впервые без личного обращения гражданина в бюро МСЭ посредством системы электронного межведомственного взаимодействия. Да, на полгода пока, но тем не менее. Теперь ещё нововведение и безусловно облегчающее бюрократический момент: специалисты МСЭ будут самостоятельно дозапрашивать необходимые доп. сведения у поликлиник. А значит избавят человека от лишних хождений по мед. учреждениям. Хорошая новость для людей», — поделился мнением Рома С.

Другие не поняли, чем данный указ упрощает жизнь инвалидов. Люди утверждают, что несмотря на документ, больницы до сих пор создают препятствия на пути оформления инвалидности гражданам России.

«И в чем упростили? Пока ты до комиссии МСЭ дойдешь, пройдешь все круги ада. Направление на МСЭ поликлиники не выдают. Надо в больницах отлежать определенное время, а в больницах не держит никто, 5 дней и домой. Надо взятку дать, чтобы оставили на подольше. Дальше поликлиника будет принимать все меры, чтобы не выдать направление. Не пойму, чего он там упростил?», — пишет Юлия С.

Другие указали, что в России создана бюрократическая система, которая создаёт проблемы для людей с инвалидностью.

«Оказывается, есть некие квоты на инвалидности, которые выделяет Минтруд. Не Минздрав, а Минтруд. Вторая бессрочная группа — очень ходовой товар. Наро-Фоминск. Вся онкология с третьей группой. Пожилые люди с онкологией! З-я группа. Закон, по которому выдают эту инвалидность, многие депутаты пытались изменить, но никто не смог. Видимо на самом верху тот закон очень хорошо кому-то ручку греет», — считает dfhtyfzrerehepf.

Напомним, 28 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее процедуру оформления инвалидности. Теперь гражданам, которым не хватает сведений о результатах медобследования для направления на экспертизу, больше не придется снова обращаться в поликлинику.