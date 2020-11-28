Анкара, , 22:10 — REGNUM В Турции за минувшие сутки выявили 6714 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 487 912 человек. Такие данные приводит 28 ноября министерство здравоохранения страны.

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Сообщается также, что в больницах Турции за минувшие 24 часа скончались ещё 182 пациента с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 13 373.

За всё время с начала эпидемии в стране излечились и были выписаны из больниц уже более 396 тыс.

Напомним, днем ранее министерство здравоохранения Турции сообщало о 6592 выявленных случаях заражения и 177 умерших пациентах с COVID-19.

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