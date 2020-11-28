Челябинск, , 11:30 — REGNUM В Челябинской области к 28 ноября стало известно о смерти ещё 11 пациентов с коронавирусом. Свежие данные приводят в оперштабе региона.

Палата реанимации Дарья Драй © ИА REGNUM

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От COVID-19 умерли шесть человек. Это мужчины 71 года, 68, 70 и 03 лет и женщины 64 и 74 лет. Ещё пятеро ушли из жизни от других заболеваний. У 51-летней женщины были сахарный диабет и артериолонефросклероз, у 71-летней — сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточность, у 82-летнего мужчины — критический аортальный клапанный стеноз и гипертоническая болезнь, у 66-летнего — инфаркт головного мозга и тромбэкстракция, а у 71-летнего — гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и множественные тромбозы.

С начала пандемии от ковида в регионе скончались уже 288 пациентов. Ещё 572 ушли из-за других заболеваний.