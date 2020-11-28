Сеул, , 11:24 — REGNUM Южнокорейская студия Shift Up выпустила новый геймплейный трейлер игры Project EVE. Об этом 27 ноября сообщила «Игромания».

В ролике показано, как главная героиня проекта сражается с опасным чудовищем при помощи меча. Вероятно, этот монстр станет одним из первых боссов в Project EVE.

Напомним, Project EVE — это научно-фантастический экшен, в котором геймерам предстоит отвоевать Землю у пришельцев-захватчиков. Дата релиза игры пока не называется.

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