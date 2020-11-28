Скопье, , 04:40 — REGNUM Глава министерства здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 27 ноября обратился к согражданам с просьбой не принимать антибиотики без назначения врача. Филипче подчеркнул, что для лечения COVID-19 применяется целый спектр лекарств, однако какого-то специфического препарата нет.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано Филипче в ответ на вопросы журналистов после церемонии передачи 13 500 экспресс-тестов на коронавирус в дар от Королевства Норвегия.

По словам министра, для лечения COVID-19 каждый раз применяется комбинация лекарств, причем дозировка и состав препаратов зависят от результатов анализа крови, общего состояния и выраженности симптомов.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной, ежедневно выявляется свыше 1000 новых носителей коронавируса, а суточная смертность колеблется в диапазоне от 30 до 40 человек, однако число выздоровлений наконец-то доросло до 75% от числа новых случаев.

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