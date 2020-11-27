Курган, , 19:19 — REGNUM В Курганской области до 31 декабря 2020 года в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу продлён режим самоизоляции граждан старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Пожилые жители региона могут выходить из дома ради похода в магазин, больницу и выгула домашних животных.

Также до 31 декабря продлевается запрет нахождения несовершеннолетних без сопровождения родителей в общественных местах. Исключение составляет дорога в больницу или школу. Пролонгирован масочный режим, санитарная дистанция, требования к дезинфекции общественных мест.