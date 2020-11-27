Волгоград, 27 ноября 2020, 17:33 — REGNUM Кондитером года на Всероссийской олимпиаде «Легенда» стала выпускница Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли Алла Рубаненко. Девушка получила золотую медаль и сертификат на 100 тысяч рублей, сообщили 27 ноября в пресс-службе администрации региона.
На кулинарной олимпиаде темой волгоградского кондитера стали «Уральские сказы Бажова». За три дня конкурса девушка создала четыре десерта в ресторанной подаче, два шоколадных торта и композицию из карамели. В состязании не были предусмотрены вторые и третьи места. Международные эксперты присудили первое место Алле Рубаненко, вручили ей золотую медаль и сертификат на 100 тысяч рублей.
Конкурс-выставка, самый масштабный за последние 20 лет, проходил в Перми. Алла Рубаненко соревновалась с более чем 230 мастерами из 55 регионов России.