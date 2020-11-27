Калуга, , 17:51 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 140 человек за последние сутки, сообщает 27 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 144 подтверждённых случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе положительные результаты тестов подтверждены у 15 тыс. 571 человека, 2 тыс. 254 человека находятся на лечении, 13 тыс. 208 человек выздоровели, 109 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (509), в Обнинске (262), в Боровском районе (259) и в Людиновском районе (158).

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